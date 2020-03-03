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Sultangazi'de otomobil takla attı

Makas atan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı. Kaza sonrası 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 03.03.2020 - 17:37..
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İstanbul Sultangazi'de Enes Talha Ekici kontrolündeki 10 YZ 004 plakalı otomobil, makas atarak ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, 34 NY 5984 plakalı kamyonete çarptı.

Sultangazi'de otomobil takla attı

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, elektrik direğine vurarak güçlükle durabildi.

Ahmet Muhammet Kurt’un kullandığı kamyonet ise 2 otomobile çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sultangazi'de zincirleme kaza

Sultangazi'de otomobil takla attı

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildirken takla atan otomobilde sıkışan Enes Talha Ekici, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de otomobil takla attı

"ŞOKA GİRDİM"

Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların, çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kamyonet sürücüsü Ahmet Muhammet Kurt, “Arkadan hızlı geliyordu. Makas atıyormuş. Bana çarptı. Ben de öndeki arabaya çarptım. Olduğum yerde döndüm. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Şoka girdim. Dört araba karışmış herhalde, gerisini bilmiyorum." dedi.

Sultangazi'de otomobil takla attı

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