Sülünez nedir

Bir çeşit avcılık olan balıkçılığın pek çok türevi vardır. Yemli, yemsiz ve oltalı olarak tutulan balıkçılıkta bir tür de canlı yem ile avlanmadır. Burada da yem olarak en çok terci edilen ve en değerli tür sülünezdir.

SÜLÜNEZ NEDİR

8-10 cm aralığında olan sülünezler, bir çeşit kabuklu deniz canlısıdır. Sığ sularda ve kumluk zeminlerde yaşayan sülünezler balıkçılık için değişilmez bir yem türüdür.

Sarı renkte bir kabuğu bulunan sülünezin eti de beyaza çalan bir sarılıktadır. Çakıya benzedikleri için çakı midyesi olarak da adlandırılan sülünezler genelde dip balık avları için kullanılır. Çipura, mırmır, minekop veisparoz balıklarının en çok sevdiği yemdir.

Ülkemizde pek görülmese de yabancı ülkelerde pişirilip çeşitli türlerde yemeği yapılmaktadır.