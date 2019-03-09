Sümela Manastırı'nın ikinci etabı 2020'ye kadar bitirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda yapılan karşılama sonrası Valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu ile görüşen Bakan Ersoy, turizm sektörü temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, toplantının ardında, 4 yıldır restorasyon çalışmaları süren ve mayıs ayında birinci kısmının ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı'na giderek, incelemelerde bulundu.

İKİNCİ ETAP İÇİN TARİH VERDİ

Ziyaret ve incelemelerle ilgili konuşan Bakan Ersoy, manastırın ilk etabının 18 Mayıs'ta açılacağını hatırlattı. Ersoy, "Eylül ayındaki ziyaretimizde Sümela Manastırı'nı açmak için yeni bir programa geçme kararı aldık, daha erken açabilmek için. Birinci etabı tamamlamak üzereyiz. 18 Mayıs 2019 Müzeler Günü'nde birinci etabı ziyaretçiye açıyoruz. Bugün çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Toplantı sonunda ikinci etabın da hızlanması için yapılması gerekenler konusunda mutabakata vardık. İkinci etabın açılışı 2020'nin sezon sonunu bulacaktır. Onu da erkene çekerek 18 Mayıs 2020'ye ikinci etabı yetiştirme kararı aldık. Taşeronlarımızla gerekli düzenlemeleri, finansal desteği vererek Sümela Manastırı'nın kalan kısmını da yetiştireceğiz." dedi.

"AYASOFYA İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR"

Müzeyken camiye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, "Ayasofya ile ilgili bir çalışmamız var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müz orada bir restorasyon çalışması yapıyor. O da 2020'nin sonunu bulacak bir restorasyon çalışmasıydı. Orada da 2020 sezonunu kaçırmamak için hızlandırma programına bugün aldık. Vakıflar Genel Müdürü'müzle de konuştuk. Taşeron firmayla da konuşulup ek finansman sağlanarak hızlandırılacak. İnşallah bunu da 18 Mayıs 2020'de yani sezon başında Ayasofya'nın restorasyonu tamamlanıp hizmete alınmış olacak." diye konuştu. Bakan Ersoy, manastır ziyaretinin ardından Maçka ilçesinden ayrıldı.