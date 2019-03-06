taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42225
Euro
6.1362
Altın
1284.645
Borsa
103430.75
Gram Altın
223.991

Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

Maçka'daki Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

DHA | 06.03.2019 - 14:55..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor.

Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen, 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı.

Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda, 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında, gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete açılacağı belirtildi.

Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ

Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde, öncelikle ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.

Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda; hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

Sümela'da tehlike oluşturan 4 bin tonluk kaya temizlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

205
Kılıçdaroğlu rozet taktı

Kılıçdaroğlu rozet taktı

294
Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

251
Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

205
İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

59
Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

66
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

44
[+] Görüş bildir