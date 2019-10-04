Sünnet düğünündeki dans sonrası gözaltı

Sosyal medya geçtiğimiz hafta, İzmir'deki bu sünnet düğününü konuştu.

Görüntüler, izleyenleri hem dehşete düşürdü hem de büyük bir tepki vermesine neden oldu. 7 yaşında olan bir çocuğa karşı, kadın tarafından yapılan 'twerk' adı altında dans, erotik figürlerle birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kadını bir saniye bile gözünü kırpmadan izleyen çocuk, savcılığı harekete geçirdi.

Sünnet düğününde twerk şovu İZLE

ANNE, BABA VE AMCA İFADE VERDİ

Yapılan araştırma neticesinde düğünün, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi. Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K. ve amcası H.K. ifade için karakola götürüldü.

"HERKESİ DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK"

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre; amca H.K., düğüne ilişkin "Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış." açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de konuya müdahil olarak, takip etmeye başladı.

Soruşturma devam ediyor.