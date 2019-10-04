taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6891
Euro
6.2423
Altın
1505.18
Borsa
103272.45
Gram Altın
276.198
Bitcoin
46953.06

Sünnet düğünündeki dans sonrası gözaltı

Günlerdir nerede olduğu araştırılan ve sonrasında İzmir'de çekildiği anlaşılan 'twerk' danslı sünnet düğünü, savcılığı harekete geçirdi.

Detay Haber | 04.10.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Sünnet düğünündeki dans sonrası gözaltı

Sosyal medya geçtiğimiz hafta, İzmir'deki bu sünnet düğününü konuştu.

Görüntüler, izleyenleri hem dehşete düşürdü hem de büyük bir tepki vermesine neden oldu. 7 yaşında olan bir çocuğa karşı, kadın tarafından yapılan 'twerk' adı altında dans, erotik figürlerle birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kadını bir saniye bile gözünü kırpmadan izleyen çocuk, savcılığı harekete geçirdi.

Sünnet düğününde twerk şovu İZLE

ANNE, BABA VE AMCA İFADE VERDİ

Yapılan araştırma neticesinde düğünün, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi. Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K. ve amcası H.K. ifade için karakola götürüldü.

Sünnet düğünündeki dans sonrası gözaltı

"HERKESİ DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK"

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre; amca H.K., düğüne ilişkin "Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış." açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de konuya müdahil olarak, takip etmeye başladı.

Soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

54
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

94
Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

144
Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler

Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler

106
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

153
CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

313
Sosyal medyadan küfreden şüpheli polisten kaçamadı

Sosyal medyadan küfreden şüpheli polisten kaçamadı

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir