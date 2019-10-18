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Sünnet düğünündeki dansözlere ve aileye hapis cezası

Köydeki sünnet düğünündeki erotik dans gösterisinde; anne, baba ve dansözler için hapis cezası istendi.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 12:36..
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İzmir'de köydeki bir sünnet düğününde, sünnet olacak çocuk ve düğüne katılan aralarında çocukların da bulunduğu kalabalığın ortasında yapılan erotik dans gösterisi, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Söz konusu sünnet düğününü organize eden sünnet olacak çocuğun annesi, babası ve amcası ile 3 dansöz hakkında iddianame tamamlandı.

AİLE VE DANSÖZLERİN HAPSİ İSTENDİ

İddianamede; anne ve babanın "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, dansözlerin ise 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve hayasızca hareket' suçlarından hapis cezası ile cezalandırılması istenildi.

Sünnet düğününde twerk şovu

Sünnet düğünündeki dansözlere ve aileye hapis cezası

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