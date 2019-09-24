Sünnet düğünündeki erotik dansa suç duyurusu

Köyde yapılan sünnet düğününde, yarı çıplak haldeki bir kadının tören alanında yaptığı erotik twerk dansı internet üzerinde gündem oldu, sıkça paylaşıldı.

Sünnet düğününde yaşça küçük çocukların bulunması, avukatları harekete geçirdi.

Şüpheliler hakkında bugün soruşturma yürütülmesi talep edilirken, işlenen suçlar arasında 'Çocuğun cinsel istismarı’, ‘teşhircilik’, ‘cinsel taciz' gibi maddeler yer aldı.

Sünnet düğününde twerk şovu

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, savcılık suç duyurusunda özetle şöyle denildi: "Görüntülerinde sünnet edilen çocuk dışında birden fazla çocuğun ortamda bulunduğu görülmektedir. Sünnet düğünü olarak adlandırılamayacak derecede cinsellik barındıran ve sünnet edilen çocuğun istismar edildiği açık olan şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca ortamda bulunan diğer çocuklar yönünden de cinsel istismar, teşhircilik ve cinsel taciz eylemlerinin olduğu da görülecektir.

ÇOCUKLARIN AİLEDEN ALINMASI TALEBİ

Söz konusu töreni tertip eden ve cinsel yönden çocuğun istismar edilmesine sebebiyet veren ebeveynlerden çocuğun alınarak, çocukların korunması hakkında kanun kapsamında koruma altına alınmasını talep etmekteyiz."