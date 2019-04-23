taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8377
Euro
6.547
Altın
1267.81
Borsa
95952.77
Gram Altın
237.853

Sunucu Ezgi Sertel’in programında yangın çıktı

Ezgi Sertel'in sunduğu 'Anneler ve Gelinler' programının çekimlerinde yangın çıktı.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 16:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Anadolu’yu karış karış gezerek yaptığı yemek programıyla dikkat çeken Ezgi Sertel, şimdilerde Star TV’de yeni başlayan Anneler ve Gelinler isimli programı sunuyor.

ÇEKİM SIRASINDA YANGIN ÇIKTI

Programın stüdyo çekiminde mutfakta bir anda çıkan yangın, herkesi korkuttu. Ezgi Sertel konuğuyla sohbet ederken ocakta yemek yapan yarışmacı ocağı yakarken bir anda alevler ortalığı sardı.

Sunucu Ezgi Sertel’in programında yangın çıktı VİDEO

TOPUKLU AYAKKABISINI SANDALYEDE UNUTTU

Çıkan ateşle panikleyen yarışmacı ve Ezgi Sertel mutfaktan hemen uzaklaşırken olaya program ekibinde çalışanlar müdahale etti. Yaşadığı korkunun etkisiyle ayakkabısını sandalyede bırakan Ezgi Sertel’in panik halleri ise kameralara böyle yansıdı.

Sunucu Ezgi Sertel’in programında yangın çıktı

Sunucu Ezgi Sertel’in programında yangın çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

740
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

126
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

110
Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

233
YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

152
Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

664
YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir