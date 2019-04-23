Anadolu’yu karış karış gezerek yaptığı yemek programıyla dikkat çeken Ezgi Sertel, şimdilerde Star TV’de yeni başlayan Anneler ve Gelinler isimli programı sunuyor.

ÇEKİM SIRASINDA YANGIN ÇIKTI

Programın stüdyo çekiminde mutfakta bir anda çıkan yangın, herkesi korkuttu. Ezgi Sertel konuğuyla sohbet ederken ocakta yemek yapan yarışmacı ocağı yakarken bir anda alevler ortalığı sardı.

Sunucu Ezgi Sertel’in programında yangın çıktı VİDEO

TOPUKLU AYAKKABISINI SANDALYEDE UNUTTU

Çıkan ateşle panikleyen yarışmacı ve Ezgi Sertel mutfaktan hemen uzaklaşırken olaya program ekibinde çalışanlar müdahale etti. Yaşadığı korkunun etkisiyle ayakkabısını sandalyede bırakan Ezgi Sertel’in panik halleri ise kameralara böyle yansıdı.