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Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü için düzenlenen ‘Kurtuluş Gecesi’nde iki grup arasında çıkan kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı okundu.

DHA | 24.02.2020 - 14:43..
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Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kurtuluş Gecesi düzenledi.

Mustafa Yıldızdoğan ile Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı Merkez Spor Kompleksi'ndeki gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KONUŞMA BİTTİ, KAVGA BAŞLADI

Daha sonra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile Ülkü Ocaklar İl Başkanı Hüseyin Kayış birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından salonda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi ViDEO

İSTİKLAL MARŞI DA DURDURAMADI

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir grup, görüntü alan gazetecileri engelleyip, görüntüleri sildirmeye çalıştı. Sunucu, kavgayı sonlandırmak için İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak taraflar kavga etmeye devam etti.

Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

Tarafları polisler güçlükle ayırdı.

Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

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