Sunucu Seda Akgül: Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz

Sunucu Seda Akgül, yaptığı bir yorumları tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle erkekler, Akgül'ün bu yorumuna oldukça kızdı.

ARDA İLE BAŞLAYIP CAN YAMAN İLE BİTİRDİ

Katıldığı bir programda Türk erkeklerini eleştiren sunucu, Başakşehir'de top koşturan milli futbolcu Arda Turan'ın kilolu fotoğrafını yorumladı.

İşte ne olduysa bu dakikalardan sonra oldu. Tecrübeli sunucu, art arda eleştirilerini sıraladı.

"ERKEK KONUSUNDA YOKLUK ÜLKESİYİZ"

Akgül, "Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz. Yakışıklı erkek yok ülkede. Erkek dediğin yapılı olur. Erkekler vücutluyum diye geziyor ortada ama hepsinin bacaklar ince. Can Yaman için söylüyorum, bu kadar röfle bu kadar solaryum olmaz kardeşim." dedi.

"CAN YAMAN FISTIK GİBİ"

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Korius için "3 bin 750 TL vererek öperim." diyen Seda Akgül, sonrasında Can Yaman'ı fıstık gibi bulduğunu ve hayatı boyunca böyle bir adamla olmadığını dile getirmişti.