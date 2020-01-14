İngiliz televizyon sunucusu Debi Edward, yangınları haber yapmak için ekibiyle birlikte Avustralya’ya gitti.

Edward, Kanguru Adası'nda bulunan Vahşi Yaşam Parkı’nı ziyaret etti.

VAHŞİ AYI OLARAK TANITILDI

Park çalışanları, haberin bir bölümünde kullanmak için kendisine getirilen koalayı ‘zehirli dişleri olan vahşi bir ayı’ olarak tanıttı. Bu vahşi ve saldırgan türün koalaların, ağaçlardan aniden düşerek insanlara saldıran ‘Düşen Ayı’ olduğu belirtildi.

Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar ViDEO

KORUYUCU KIYAFET BİLE GİYDİ

Debi Edward, üzerine özel kuvvetlerin giydiği türde bir koruyucu kıyafet giydi ve koalayı kucağına aldı. Kısa bir çekimden sonra, görevlilerin koalayı hiçbir önlem almadan kucağına geri aldığını gören sunucu, kendisine şaka yapıldığını anladı.