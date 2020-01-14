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Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar

Avustralya’da Kanguru Adası Vahşi Yaşam Parkı’nı ziyaret eden TV sunucusu Debi Edward’a park çalışanları şaka yaptı.

DHA | 14.01.2020 - 11:23..
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İngiliz televizyon sunucusu Debi Edward, yangınları haber yapmak için ekibiyle birlikte Avustralya’ya gitti.

Edward, Kanguru Adası'nda bulunan Vahşi Yaşam Parkı’nı ziyaret etti.

Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar

VAHŞİ AYI OLARAK TANITILDI

Park çalışanları, haberin bir bölümünde kullanmak için kendisine getirilen koalayı ‘zehirli dişleri olan vahşi bir ayı’ olarak tanıttı. Bu vahşi ve saldırgan türün koalaların, ağaçlardan aniden düşerek insanlara saldıran ‘Düşen Ayı’ olduğu belirtildi.

Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar ViDEO

KORUYUCU KIYAFET BİLE GİYDİ

Debi Edward, üzerine özel kuvvetlerin giydiği türde bir koruyucu kıyafet giydi ve koalayı kucağına aldı. Kısa bir çekimden sonra, görevlilerin koalayı hiçbir önlem almadan kucağına geri aldığını gören sunucu, kendisine şaka yapıldığını anladı.

Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar

Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar

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