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Süper hızlı USB 4, resmi olarak açıklandı

USB-IF kuruluşu, yeni süper hızlı USB 4'ü tanıttı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 09:23..
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USB-IF, kuruluşu, USB 3.0 / 3.1 yerine kullanabileceğimiz yeni USB 4 standardını tanıttı.  Yeni USB 4 standardı, tam 40Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyecek.

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USB 4 SÜPER HIZLI OLACAK

Aktarım hızı açısından USB 4, USB 3.2'nin veri aktarım hızını 2 katına çıkararak tam 40 Gbps veri aktarım hızına sahip olacak. Bu yüksek değer, Intel'in Thunderbolt 3 teknolojisiyle aynı hıza sahip olmuş olacak.

USB 4'ün diğer özelliklerine bakacak olursak, 100 W’a kadar güç, harici grafik kartı, 4K ve 5K desteği karşımıza çıkıyor. USB-C ile aynı giriş noktasına sahip olacak USB 4Thunderbolt 3 ile de uyumlu olacak.

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Hala geliştirilme aşamasında olan USB 4 standardının bu yılın ikinci yarısında kullanıma açılması bekleniyor. USB 4'ün yaygın olarak kullanılması sie biraz daha zaman alacak.

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