Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF ve Kulüpler Birliği ile yaptığı video konferansta, Süper Lig'in haziran ayında seyircisiz olarak başlamasına karar verildi.

Her takımın kendi sahasında oynayacağı maçlarla ilgili net tarih ise mayıs sonunda belirlenecek.

Açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Süper Lig haziranda başlayacak VİDEO



