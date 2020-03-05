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Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

ABD'de Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren ve 'Süper Salı' olarak bilinen ön seçim gününün kazananı, büyük oranda Biden oldu.

AA | 05.03.2020 - 04:09..
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Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

California'yı almaya çok yakın olan Sanders ise Biden'ın hemen ardından yerini aldı.

Yarışın kalan bölümünde başa baş gitmeye aday iki ismin net bir şekilde öne çıktığı gecede Biden, şu ana dek 9 eyalette ipi göğüsledi.

Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başkan Yardımcısı Biden, California'nın ardından en fazla delegeye sahip eyalet Teksas başta olmak üzere Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee ve Massachusetts eyaletlerinde rakiplerini geride bıraktı.

Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

Maine eyaletinde henüz sonuçlar ilan edilmezken, Biden'ın az farkla Sanders'ın önünde olduğu bildirildi.

Biden'ın kazandığı eyaletlerin tamamında, Sanders'ın ikinci sırada yarışı tamamlaması dikkati çekti.

Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

BLOOMBERG ÇEKİLDİ, BİDEN'A DESTEK VERECEK

Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

Bloomberg, Twitter'daki hesabından ''3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden.'' paylaşımında bulundu.

SADECE AMERİKAN SAMOASI'NDA KAZANDI

Michael Bloomberg, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ''Süper Salı'' olarak bilinen dün ise sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

500 MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCADI

Milyarder iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, söz verdiği üzere dışarıdan gelen bağışları kabul etmedi ve kendi parasını kullandı.

Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

Bloomberg'in Demokrat Parti'den aday adaylığını açıkladığı kasım ayından, yarıştan çekildiği güne kadar 500 milyon doları aşkın bir harcama yaptığı öğrenildi.

Söz konusu rakam, özellikle televizyon ve internet ortamında yapılan reklamlar ve kampanyada çalışan 2 binden fazla personel için harcandı.

Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

CALİFORNİA'DA SANDERS ÖNDE

Öte yandan Sanders, şu ana kadarki sonuçlara göre, Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerinde ön seçimleri kazandı.

Sonucu en fazla merak edilen eyalet California'da ise halen oy sayım işlemleri devam ederken, sol eğilimleriyle öne çıkan tecrübeli isim Sanders, Biden'ın yaklaşık 9 puan önünde gözüküyor.

AP, sandık çıkış anketlerine dayanarak Sanders'ın California'yı kazandığını ilan etse de kazanan ismin açıklanması için oy sayım işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi

ÖNEMLİ OLAN DELEGE SAYISI

Toplamda 1191 delege sayısına ulaşan aday adayının, Demokrat Parti Kongresi'nde partinin "başkan adayı" olmaya hak kazanacağı yarışta, delege sayıları oldukça önem taşıyor.

Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu. Ancak sabah saatlerinde Bloomberg, yarışı bıraktığını ve Biden'a destek vereceğini açıkladı.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi Üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Temmuz'da yapılacak parti kongresinde, Demokratlar, mevcut Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkaracakları başkan adayını belirleyecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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