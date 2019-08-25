Şüpheci Zihinler: Bir Stranger Things Romanı

New York Times'ın en çok satan yazarlarından kabul ettiği Gwenda Bond, bilimkurgu ve doğaüstü olayları romanında başarılı bir şekilde yazdı. Şüpheci Zihinler kitabı, Stranger Things adıyla dizi olarak üç sezon fırtınalar estirdi. Şüpheci Zihinler, sevilen dizinin izinde bambaşka bir dünyaya kapılarını açtı. Günümüzde mümkün olmayan zamanda yolculuk keyfine tanıklık etmemizi sağlayan roman, okunmaya değer nitelikte.

ŞÜPHECİ ZİHİNLER: BİR STRANGER THİNGS ROMANI

Demogorgon, Zihin Hırsızı gibi doğaüstü varlıklar, paralel evrende boyut değiştiren Eleven’in peşine düşüyor. Bu canavarlar ile doğaüstü güçleri olan laboratuvar insanları arasında yaşanan bu mücadele okuyucuları eşsiz bir zihin yolculuğuna çıkarıyor. Yaşanan boyut değiştirme olayını dünya insanlarından saklamak zorundadırlar. Eleven’ın, annesine ulaşma arayışında çıktığı yolculukta, arkadaşının başına gelenleri öğrenip onu kurtarmayı hedeflemesiyle roman şekilleniyor. Gerilim yüklü bu roman ile dünyanızın Baş Aşağı edilmesine hazır olun.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“1969 yazında Amerikan gençliği Vietnam'da yaşananlarla kaynamaktadır. Indiana'nın kalbindeki sessiz bir üniversite kampüsünde öğrenci olan Terry Ives değişen dünya karşısında seyirci kalmaktan hoşnut değildir. Önüne çıkan ilk fırsatta önemli bir araştırmanın parçası olabilmek için denek olarak kaydolur. Dr. Martin Brenner'ın yönettiği, ormanın derinliklerinde, gözlerden ırak Hawkins Laboratuvarı'nda Terry'nin çözmeye kararlı olduğu bir sır gizlenmektedir.

Kaosun ortasında, Terry Ives ve deneyinin geleceği uğruna her şeyi göze alan Dr. Martin Brenner savaş meydanının insan zihni olduğu farklı bir mücadeleye gireceklerdir.”

Kitap hakkındaki bazı yorumlar şöyle:

“Stranger Things evreni hakkında bilgilerini artırmak isteyen okurlara şiddetle tavsiye ederim. Bu kitap, dizinin hayranı olmayan okurların bile zihninde yer edecek kadar karanlık ve sürükleyici.”

- The Unseen Library

“Olay yaratan Netflix dizisi Stranger Things hayranlarının sabırsızlıkla beklediği başlangıç hikâyesi.”

- Kirkus Reviews

Şüpheci Zihinler: Bir Stranger Things Romanı

Gwenda Bond

Epsilon Yay.

S.: 320

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Sonay Karaman

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