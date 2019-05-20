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Şüpheli araç durmayınca polis camdan içeri daldı

Şüpheli aracı durdurmaya çalışan polis memuru, araç durmayınca camdan içeri girdi.

AA | 20.05.2019 - 18:49..
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İstanbul Sancaktepe'de bir polis memuru, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis memuru araç durmayınca otomobile camdan içeri atladı.

Yaklaşık 300 metre bu şekilde şüpheliyle araç içinde giden polis memuru uzun süre şahısla boğuştu.

Şüpheli araç durmayınca polis camdan içeri daldı

ŞAHIS KAÇTI

Şahıs el frenini çekerek araçtan atladı. Yaya olarak kaçan şahıs ardından başka bir araca binerek kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve akrep diye tabir edilen polis aracı geldi. Şüpheli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Polis şüphelinin aracına camdan atladı VİDEO

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