taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.636
Euro
6.3379
Altın
1427.35
Borsa
101566.25
Gram Altın
258.449

Şüpheli paket sanılan valiz patlatılmaktan son anda

Burdur'da MHP İl Başkanlığı binası önünde unutulan valiz tedirgin etti. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlatmaya hazırlandığı sırada gelen Mahir Kahya, valizini son anda kurtardı.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 20:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

MHP Burdur İl Başkanlığı binası önünde saat 15.30 sıralarında ağzı kapalı valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekip caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay, yerine, bomba imha uzmanı çağırıldı.

VALİZİNİ SON ANDA KURTARDI

Gelen bomba uzmanı, özel kıyafet giyip fünyeyle valize müdahale etmek için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada gelen Mahir Kahya, valizin kendisine ait olduğunu, içinde de kıyafetleri bulunduğunu söyledi. Mahir Kahya, Hatay'dan Burdur'a iş aramak için geldiğini ve valizini unuttuğunu ifade etti.

Şüpheli paket sanılan valiz patlatılmaktan son anda

İçinde kıyafet bulunan valiz, tutanak tutulduktan sonra Mahir Kahya'ya teslim edildi. Polis ekipleri, Muğla'ya gideceğini söyleyen Kahya'yı işlemlerinin ardından otogara bıraktı. Olay sırasında çevrede toplananların cep telefonuyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapması dikkati çekti.

Unuttuğu valizi, patlatılmaktan son anda kurtardı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

583
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

177
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

175
Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

464
Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

145
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

149
Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

386
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir