Şüphelilerin ikiz plaka oyununu polis bozdu

Bir çanta dolusu parayı araba camı kırarak çalan şüphelilerin, yakalanmamak için ikiz plaka kullandıkları da çok geçmeden anlaşıldı.

ARABAYA DÖNDÜĞÜNDE PARA DOLU ÇANTAYI BULAMADI

İstanbul'da, 26 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iş adamı M.D. bankaya giderek 144 bin lira çekti. Daha sonra Beykent Sanayi Sitesi'ne giden M.D., parayı otomobilinin içinde bırakarak araçtan ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen M.D., otomobilinin arka camının kırık olduğunu ve para dolu çantanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi.

ARACI KİRALAYAN KİŞİNİN KİMLİĞİ SUÇLULARI AÇIĞA ÇIKARDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı iki otomobilin plakasını tespit etti. Ancak, otomobillere ikiz plaka yapıldığı belirlendi. Bursa'da aracı kiralayan kişinin kimlik bilgilerinden 3 şüpheliye ulaşarak gözaltına aldı.

İKİZ PLAKAYLA KAÇIYORLARDI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Fatih Sercan Ç., Burak Ç. ve Metin N. olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin suçta kullandıkları kiralık araçlara, internetteki satış ilanlarından benzerlerini buldukları araçların plakalarını yaptırarak taktıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle de peşlerine düşecek olan polislere, ipucu bırakmayı engellemeyi amaçladıkları öğrenildi.

HIRSIZLIĞI YAPIP PARA SAYMAYA GİTMİŞLER

Şüphelilerin olayın ardından gözaltındaki Burak Ç.'nin nişanlısının çalıştığı iş yerine giderek, parayı saydıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çalınan paranın 32 bin lirasının bulunduğu, geriye kalanın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğerenildi.