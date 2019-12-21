Sur ilçe belediyesine kaymakam Abdullah Çiftçi atandı

Diyarbakır'da HDP'li Sur ilçe belediye başkanı Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınmıştı.

HDP’li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in yerine aynı ilçenin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

EREN'İ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Buluttekin hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ile “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.



Buluttekin’e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesince, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına ilişkin, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Buluttekin’in Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı görüntü ortaya çıkmıştı.