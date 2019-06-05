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Sürat teknesinin muhabirlere çarpma anı

Bodrum'da görüntü almak için tekneyle açılan magazin muhabirlerine sürat teknesinin çarpma anı, bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 05.06.2019 - 11:53..
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Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan tekneye sürat teknesi çarpmış, ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayağı kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu.

Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı olayda sürat teknesinin kaptanı gözaltına alınmıştı.

Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları VİDEO

OTEL KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kazanın görüntüleri ise çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizde hızla ilerleyen sürat teknesinin, magazin muhabirlerinin bulunduğu tekneye hızla çarparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Sürat teknesinin muhabirlere çarpma anı

Sürat teknesinin muhabirlere çarpma anı

Sürat teknesinin muhabirlere çarpma anı

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