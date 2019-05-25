taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Sürekli kaza yaşanan kavşağa trafik ışığı

Sürekli kazaların meydana geldiği döner kavşağa trafik lambası konulmasına karar verildi.

İHA | 25.05.2019 - 16:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

s

Sakarya'nın Kaynarca girişinde ,sürekli trafik kazalarının yaşandığı kavşağa müdahale geldi.

En son geçen hafta 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası döner kavşağın güvenli hale gelmesi için girişimde bulunan belediyenin çabası sonuç verdi.

HERKES ÖNCELİĞİN KENDİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Karayolları Şube Müdürü ile temasa geçen Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli yaptığı açıklamada, "En hızlı şekilde trafik lambalarının faliyete geçmesi için ortaklaşa çalışma başlatacağız. Her iki taraftanda gelen araç sürücüleri döner kavşakta geçiş hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyorlar, bu yüzdende sık sık kazalar meydana geliyor. İnsanlarımızın sağlığı herşeyden daha önemli ,trafik lambası koyulmasıyla birlikte kazalarda düşüş yaşanacaktır'' dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

87
Mehmet Cengiz boşanıyor

Mehmet Cengiz boşanıyor

344
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

366
Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

284
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

164
Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

197
Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

484
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir