Sürekli kaza yaşanan kavşağa trafik ışığı

Sakarya'nın Kaynarca girişinde ,sürekli trafik kazalarının yaşandığı kavşağa müdahale geldi.

En son geçen hafta 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası döner kavşağın güvenli hale gelmesi için girişimde bulunan belediyenin çabası sonuç verdi.

HERKES ÖNCELİĞİN KENDİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Karayolları Şube Müdürü ile temasa geçen Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli yaptığı açıklamada, "En hızlı şekilde trafik lambalarının faliyete geçmesi için ortaklaşa çalışma başlatacağız. Her iki taraftanda gelen araç sürücüleri döner kavşakta geçiş hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyorlar, bu yüzdende sık sık kazalar meydana geliyor. İnsanlarımızın sağlığı herşeyden daha önemli ,trafik lambası koyulmasıyla birlikte kazalarda düşüş yaşanacaktır'' dedi.