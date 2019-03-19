Süresiz nafakada 5 yıl sınırı gelebilir

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde, değişiklik gündemde.

Konuyu gündemine alan partilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

MHP yaptığı çalışmalar sonucu süresiz nafakanın 5 yılla sınırlandırılmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı.

31 MART SONRASI MECLİS'TE

Meclis gündeminin şu an için yoğun olması ve yerel seçim sürecinden dolayı 31 Mart sonrası Genel Kurul'a getirilecek teklifte mağduriyeti önleyici maddeler de var.

MADDİ DURUMU OLMAYANLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ

Kanun teklifine göre eğer eşinden boşanan kişi 5 yıl nafaka aldıktan sonra geçinemeyecek durumdaysa nafakayı devlet ödeyecek.