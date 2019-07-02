Süreyya Yalçın Bodrum'da tatil yapıyor

Eşi Ozan Baran ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Süreyya Yalçın, swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayosuyla çekildiği fotoğraflarını, sosyal medya hesabından paylaştı.

150 BİN TL ÖDEMİŞTİ

Yalçın'ın bu paylaşımları takipçilerinden beğeni ve yorum alırken, akıllara geçtiğimiz dönemlerde 150 bin TL ödeyerek yaptırdığı Hollywood gülüşü geldi.

TÜRKİYE VE DÜNYANIN SAYILI ZENGİNLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Yaşamıyla sürekli olarak gündemde yer alan Süreyya Yalçın, sahip olduğu servetle Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor.