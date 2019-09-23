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Suriye Anayasa Komitesi Cenevre'de toplanacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

AA | 23.09.2019 - 16:56..
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

REJİM VE MUHALİFLER ANLAŞMAYA VARDI

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Suriye Anayasa Komitesi Cenevre'de toplanacak

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'A TEŞEKKÜR

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.

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