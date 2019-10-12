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Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan 5 köy, terör örgütü YPG/PKK’dan temizlendi.

İHA | 12.10.2019 - 19:35..
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 4. gününde...

Obüs ve hava harekatıyla başlayan operasyonda, Türk askerinin operasyonları sürüyor. Operasyonlarda Suriye Milli Ordusu'da TSK'ya destek veriyor.

5 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyü, Doğu Sadiya, Batı Sadiya, Diyaba, Dabaa köylerini terör örgütü YPG/PKK’dan temizlediğini duyurdu.

Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

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