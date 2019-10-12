Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 459 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören kadınlar, Mehmetçik için Fetih Suresi okuyup ve dua etti.

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Tel Abyad-Resulayn arasında 90 km'lik tünel

YPG'li teröristlerin kaçmak için en sevdiği yöntem olan tüneller Tel Abyad-Resulayn arasında da mezarları oluyor.