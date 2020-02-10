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Suriye Milli Ordusu, Esad'a operasyon başlattı

TSK'nın askeri sevkiyatları hızlandırdığı bölgede Suriye Milli Ordusu ile rejim güçleri arasında çatışmalar başladı.

AA & Ensonhaber | 10.02.2020 - 12:47..
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Suriye Milli Ordusu, Esad'a operasyon başlattı

Rusya'dan destek alan Esad rejimi, İdlib'de Türk askerlerine yönelik kalleş bir saldırı düzenledi.

7 askerimizin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve Esad'a yönelik operasyon sinyali verdi.

TSK'DAN YOĞUN SEVKİYAT

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, dev askeri konvoylarla bölgeye takviye yapmaya başladı.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı.

TSK'nın destek alan Suriye Milli Ordusu, rejim güçleriyle çatışmaya başladı.

Çatışma öncesinde Suriye Milli Ordusu cemaat şeklinde namaz kıldı.

Suriye Milli Ordusu, Esad'a operasyon başlattı

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