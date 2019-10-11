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Suriye Milli Ordusu komutanından sivilere güven mesajı

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'dan kurtarılan köylerde, köylülere barış ve güven içinde yaşama güvencesi veriyor.

AA | 11.10.2019 - 05:49..
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda köyler terörden arındırılıyor.

Sizleri YPG/PKK terör örgütlerinden kurtarmak için burdayız.VİDEO

SİZİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN BURDAYIZ

Suriye Milli Ordusu güçleri, TSK ile Fırat Nehri'nin doğusunda köyleri teröristlerden temizlerken sivillere, yaşamlarını güven içinde sürdürecekleri mesajlarını veriyor. Gün içinde kurtarılan El Yabse köyündeki bir SMO komutanının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde konuşan komutan, sivillere hitaben, "Rahat olun. Biz sizin aileniz ve halkınızız. Sizi korumak için buradayız. Suriye halkı olarak, bölücü bir terör örgütü tarafından devlet yapılanmasına izin vermeyiz. Din Allah’ındır, vatan hepimizin. Sizi YPG/PKK'dan özgürleştirmek için buradayız. İnşallah güven içerisinde yaşamınızı sürdüreceksiniz. Keşke daha önce gelseydiniz diyeceksiniz. Sizlerden sadece dua etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Suriye Milli Ordusu komutanından sivilere güven mesajı

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