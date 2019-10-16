Suriye Milli Ordusu Resulayn Tümeni'ni kurduğunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) taradından başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girilirken, SMO tarafından bir açıklama yapıldı.

RESULAYN TÜMENİ KURULDU

Suriye Milli Ordusu birlikleri, geçtiğimiz günlerde teröristlerden temizlenen ve tamamen kontrol altına alınan Resulayn kentinde, daha etkin ve kalıcı bir mücadele için Resulayn Tümeni kurulduğunu açıklandı.

Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilerek, “Sayenizde evimize döndük” ifadelerine yer verildi.