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Suriye Milli Ordusu Resulayn Tümeni'ni kurduğunu açıkladı

Suriye Milli Ordusu tarafından, YPG/PKK'ya karşı daha etkin bir mücadele için Resulayn Tümeni'nin kurulduğu duyuruldu.

İHA | 16.10.2019 - 23:48..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) taradından başarıyla  yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girilirken, SMO tarafından bir açıklama yapıldı.

RESULAYN TÜMENİ KURULDU

Suriye Milli Ordusu birlikleri, geçtiğimiz günlerde teröristlerden temizlenen ve tamamen kontrol altına alınan Resulayn kentinde, daha etkin ve kalıcı bir mücadele için Resulayn Tümeni kurulduğunu açıklandı.

Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilerek, “Sayenizde evimize döndük” ifadelerine yer verildi.

Suriye Milli Ordusu Resulayn Tümeni'ni kurduğunu açıkladı

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