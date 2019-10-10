Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

YPG'li teröristlerin saldırısı sonucunda Nusaybin ve Akçakale'de 6 sivil şehit oldu.

Fırat'ın doğusunda şanlı ordumuzun Suriye Milli Ordusu ile YPG'ye karşı başlattığı operasyonda, Amerikalıların teröristlere hediye ettiği kamyonet havaya uçuruldu.

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Şenol Güneş'in Barış Pınarı Harekatı yorumu

Savaşa karşı olduğunu dile getiren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz savaşmak istemiyoruz. Savaş, bize saldırıldığı için oldu. Biz kendimizi koruyoruz" dedi.