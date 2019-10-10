Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Türk askeri, Fırat'ın doğusunda yalnız değil...
Suriye Milli Ordusu, dünden beri başlayan Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyor.
Fırat nehrinin doğusuna giren Suriye Milli Ordusu, teröristlerin yaşam alanlarını bir bir ele geçiriyor.
TÜNEL VE MEVZİLER BULUNDU
Kuvvet birliğinin girdiği yerlerde terör örgütü YPG/PKK'ya ait tünellere ve mevzilere rastlanırken, bulunan tüm yaşam malzemeleri imha ediliyor.
GÖKYÜZÜNDE SİYAH DUMAN TABAKASI
Öte yandan terör örgütü üyeleri birçok noktada ateşler yakıp, gökyüzünde siyah bir duman tabakası oluşturmaya çalışıyor.