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Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'ya destek veren Suriye Milli Ordusu, teröristlere ait tünel ve mevzilere girdi.

AA | 10.10.2019 - 18:04..
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Türk askeri, Fırat'ın doğusunda yalnız değil...

Suriye Milli Ordusu, dünden beri başlayan Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyor.

Fırat nehrinin doğusuna giren Suriye Milli Ordusu, teröristlerin yaşam alanlarını bir bir ele geçiriyor.

TÜNEL VE MEVZİLER BULUNDU

Kuvvet birliğinin girdiği yerlerde terör örgütü YPG/PKK'ya ait tünellere ve mevzilere rastlanırken, bulunan tüm yaşam malzemeleri imha ediliyor.

GÖKYÜZÜNDE SİYAH DUMAN TABAKASI

Öte yandan terör örgütü üyeleri birçok noktada ateşler yakıp, gökyüzünde siyah bir duman tabakası oluşturmaya çalışıyor.

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

Suriye Milli Ordusu tünellere girdi

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