Suriye muhalefetinden ABD'ye tepki

Suriye konulu Astana müzakerelerine katılan askeri muhalefet sözcüsü Eymen Asimi, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatacağı askeri operasyonuna desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN YANINDA OLUN ÇAĞRISI

YPG/PKK'nın uluslararası güvenliğe tehdit kaynağı oluşturduğunu ve Suriye'de siyasi çözüme engel olacağını belirten Asimi, uluslararası topluma, Türkiye'nin ve Suriye askeri muhalefetinin yanında yer alma çağrısında bulundu.

"SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYORUZ"

Asimi, "Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenecek askeri operasyon, Suriye halkını güvenliğe ve istikrara kavuşturan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının devamdır. Suriye'nin bütünlüğünü koruyan bir operasyondur" ifadelerini kullandı.