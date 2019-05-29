Suriye sınırına komando takviyesi

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1 ABD'den bir S-400 tehditi daha Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek S-400 teslimatıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı, yine Türkiye'ye tehditler savurdu.

2 Fethin simgesi Kuşlat Camisi'nde Ramazan Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine Osmanlı askerlerince inşa edilen tarihi Kuşlat Camisi, Ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer oldu.

3 Pençe operasyonu şehitleri memleketlerine uğurlandı Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe' operasyonunda şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

4 Erdoğan: İstanbul'u övünülecek bir kent yaptık Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir." dedi.

5 İneği hayatına son verdi Otlattığı ineğin çarptığı sahibi hayatını kaybetti.

6 Bayram tatilinde trafik personeli görev başında 31 Mayıs gününden itibaren başlayacak olan bayram tatilinde, 11 gün boyunca 185 bin trafik personeli görev başında olacak.