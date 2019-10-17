Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

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5,8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

İstanbulluları korkutan 5,8'lik depremin ardından, kentsel dönüşümle ilgili süreçleri öğrenmek ve hasarlı bina ihbarı için 31 bin 819 kişi, Alo 181 Çağrı Merkezi'ni aradı.