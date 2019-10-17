Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

Türkiye'nin sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor.
Harekat kapsamında 653 terörist etkisiz hale getirilirken birçok bölge de teröristlerden arındırıldı.
Suriye sınırına zırhlı araç ve tank sevkiyatı sürüyor VİDEO
SINIRA GİDİYORLAR
Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç ve tank sevk edildi. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde zırhlı araç ve tank hareketliliği yaşandı. 3’üncü Hudut Alay Komutanlığından çıkan tanklar, şehir içinde ilerleyerek Suriye sınırına gitti.
VATANDAŞLAR ASKERİ SELAMLADI
Tankların şehirde ilerlemesi sırasında vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tankların üzerindeki askerler de kalabalığı selamladı. Suriye’nin Telabyad kentine doğru giden tanklar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.