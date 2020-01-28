1 Edirne'de eski emniyet amirine FETÖ kelepçesi Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet amiri tutuklandı.

2 Koronavirüsten korunmak için taksicinin bulduğu yöntem Çin'de bir taksicinin giydiği tulum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

3 Geceleri uçan gizemli drone'lar ABD'yi endişelendirdi Colorado, Nebraska ve Wyoming'de geceleri toplu halde uçan drone'lar, yetkililerin endişelenmesine neden oldu.

4 Diyarbakır'da PKK'ya ait 5 sığınak etkisiz hale getirildi Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 5 sığınak bulundu; patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

5 Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi Türkiye, son günlerde Suriye'deki terör saldırılarından sonra bir kez daha sınıra tank sevkiyatı yaptı.

6 İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına para cezası Yurt dışına valiz içinde saka kuşu kaçırmak isterken polis tarafından yakalanan Libya uyruklu yolcuya, 94 bin lira idare para cezası kesildi.