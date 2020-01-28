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Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Türkiye, son günlerde Suriye'deki terör saldırılarından sonra bir kez daha sınıra tank sevkiyatı yaptı.

AA | 28.01.2020 - 09:54..
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Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.

REYHANLI'YA GİTTİLER

Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

TAKVİYE İÇİN YOLLANDI

Askeri araçların, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

TERÖR ÖRGÜTLERİ SALDIRIYOR

Suriye'nin Türkiye sınırında kontrol altına alınan ve bölgeyi terk eden terör örgütleri, geçtiğimiz günlerde Azez'de bir bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda, 7'den fazla sivil hayatını kaybetti. İdlib'de ise Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçıyor.

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen teröristler sayacı hızlı bir şekilde ilerletmişti.

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

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