Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.
REYHANLI'YA GİTTİLER
Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
TAKVİYE İÇİN YOLLANDI
Askeri araçların, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ SALDIRIYOR
Suriye'nin Türkiye sınırında kontrol altına alınan ve bölgeyi terk eden terör örgütleri, geçtiğimiz günlerde Azez'de bir bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda, 7'den fazla sivil hayatını kaybetti. İdlib'de ise Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçıyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen teröristler sayacı hızlı bir şekilde ilerletmişti.