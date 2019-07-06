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Suriye sınırında ek önlemler alındı

Mültecilerin merdivenler dayayarak duvarları aşması üzerine sınır boyuna jiletli tel çekildi.

DHA | 06.07.2019 - 10:41..
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Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye'den Türkiye'ye kaçak girişlerin önlenmesi için sınır boyunca duvarlar örüldü.

Türkiye'ye mülteci akınını azaltsa da durduramayan duvarların ardından yeni önlemler alınmaya başladı.

BETON DUVAR ÜZERİNE JİLETLİ TEL

Beton bloklardan oluşan duvarların üzerine jiletli tel çekildi.

Yaklaşık 20 kilometrelik sınır hattı, 6 ayda beton duvar, çit ve jiletli tel ile örüldü.

Hazırlanan 1 ton ağırlığındaki bloklar ile çit ve jiletli tellerin, sınırın Türkiye tarafına montesi sürdürülüyor.

MERDİVENLE AŞILMASI ZOR

Bilindiği üzere güvenlik seviyesi üst düzeyde olsa da özellikle gece yarıları mülteciler duvarlara merdiven dayayıp sınırı aşmaya çalışıyordu.

Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

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