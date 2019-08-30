Suriye sınırında gerginlik

Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen baskında yüklü miktarda elektronik sigara ve malzemesi ele geçirildi.

Özalp ilçesindeki opersayonda sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet kırmızı civa ile 5 bin TL ele geçirildi.

Bir markette el çabukluğu yöntemiyle 100 lira çalan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle, denizlere açılacak olan balıkçılar, bu yıl en çok çinekop bekliyor.