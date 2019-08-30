İdlib’teki son saldırılar sonrası evlerini terk eden yüz binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda sınırı geçmek isteyen Suriyelilerin Türk askerlerine saldırdığı görüldü.
Suriye sınırında gerginlik VİDEO
Suriye’de Esad rejimi ve Rus askerinin İdlib’teki ortak saldırı sonrası yüz binlerce Suriyeli Türkiye sınırına akın etmişti.
GÖRÜNTÜLER EL BAB'DAN
Suriye’den gelen son görüntülerde, Türkiye sınırını geçmek isteyen Suriyelilerin Türk askerlerine saldırdığı ortaya çıktı. El Bab’da çekilen görüntülerde sınırı geçmeye çalışan Suriyelilerin, kendilerine izin vermeyen Türk askerlerine saldırdığı görülüyor.