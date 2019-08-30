taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8263
Euro
6.4059
Altın
1529.64
Borsa
96718.48
Gram Altın
286.411

Suriye sınırında güvenlik güçleri önlem aldı

İdlib'deki çatışmalardan kaçan Suriyeliler, Sınır Kapısı'nda güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

AA | 30.08.2019 - 18:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Suriye sınırında güvenlik güçleri önlem aldı

Rusya savaş uçakları ve Esad güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Babel Hava Sınır Kapısı'na dayandı.

GEREKEN TEDBİRLER ALINDI

Diğer yandan, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar için emniyet güçleri gereken tedbirleri aldı.

SINIR KAPISI KAPATILDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı.

Suriye sınırında güvenlik güçleri önlem aldı

Suriye sınırında güvenlik güçleri önlem aldı

İdlib’deki Suriyeliler, sınır kapılarına toplandı VİDEO

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Öte yandan güvenlik güçleriyle Suriyeliler arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Sınır kapısını tekmeleyen Suriyelileri durdurmak için güvenlik güçleri havaya ateş etti.

Suriye sınırında güvenlik güçleri önlem aldı

Suriye sınırında güvenlik güçleri önlem aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

169
30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

154
Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

164
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

73
Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

51
Batman'da bir genç kan davası nedeniyle öldürüldü

Batman'da bir genç kan davası nedeniyle öldürüldü

520
Mevlüt resmen Fenerbahçe'de

Mevlüt resmen Fenerbahçe'de

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir