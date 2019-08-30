Suriye sınırında güvenlik güçleri önlem aldı

Rusya savaş uçakları ve Esad güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Babel Hava Sınır Kapısı'na dayandı.

GEREKEN TEDBİRLER ALINDI

Diğer yandan, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar için emniyet güçleri gereken tedbirleri aldı.

SINIR KAPISI KAPATILDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı.

İdlib’deki Suriyeliler, sınır kapılarına toplandı VİDEO



HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Öte yandan güvenlik güçleriyle Suriyeliler arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Sınır kapısını tekmeleyen Suriyelileri durdurmak için güvenlik güçleri havaya ateş etti.