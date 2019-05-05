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Suriye sınırında tır yoğunluğu

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye geçmek için bekleyen tırlar 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA | 05.05.2019 - 16:10..
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale gelen bölgeye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

GÜVENLİ BÖLGEYE NAKLEDİLİYOR

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerinin yanı sıra çimento ve çeşitli malzemelerin yüklendiği tırlar, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından güvenli bölgeye naklediliyor.

Suriye sınırında tır yoğunluğu

Sınır kapısı önünde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturan 120 tır, Suriye'ye geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır sürücülerinden Abdurrahman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki günden bu yana Çobanbey Gümrük Kapısı'nda geçiş için beklediklerini söyledi.

Suriye sınırında tır yoğunluğu

Suriye sınırında tır yoğunluğu

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