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Suriye sınırında YGG bayraklarını indirdi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için hazırlıklarını hızlandırması, sınırda panik oluşturdu.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 23:23..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bursa'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceğini söylemesinden sonra sınırda bazı hareketlilikler yaşanıyor.

Suriye sınırında YGG bayraklarını indirdi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde kentin hemen bitişiğinde, Suriye tarafında yer alan Tel Abyad’daki YPG bayrakları indirildi.

Suriye sınırında YGG bayraklarını indirdi

BAŞKA BİR FLAMA ASILMADI

YPG paçavralarının indirilmesi sonrası direkler boş kaldı...

Söz konusu bayrağın bugün öğleden sonra indirildiği bildiriliyor.

Akçakale’den rahatlıkla görülen söz konusu bayrağın yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.

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