taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9838
Euro
6.6209
Altın
1576.81
Borsa
119242.8
Gram Altın
303.466
Bitcoin
55643.49

Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyatlar sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri konvoy Gaziantep'ten geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

İHA | 04.02.2020 - 01:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırındaki birliklere gönderilen tank ve malzeme yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan oluşan askeri araç sevkiyatları hız kazandı.

10 ARAÇLIK KONVOY

Son olarak yaklaşık 10 araçlık konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye sınır hattı istikametine doğru devam etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyatlar sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyatlar sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyatlar sürüyor

İlginizi Çekebilir
Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum
Elazığ depremi sonrası Malatya'da, 5 bin 231 konutun ağır, 3 bin 757 binanın da az hasarlı olduğu belirlendi
Uşak'ta çöplükte 21 köpek ölü bulundu
Benaz İlçe Belediyesi'ne ait çöplük alanda, bedenleri tanınmayacak şekilde tahrip olmuş şekilde bulunan ölü köpekler, ekipler tarafından bölgeye gömüldü.
Benzin zammı iptal edildi
EPGİS, bugün rafineri tarafından açıklanan 8 kuruşluk benzin zammının aynı kurum tarafından iptal edildiğini açıkladı.
CHP Erzurum kongresi karıştı
CHP Erzurum İl Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP İl Başkan adayı, saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

25
Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

42
Pakistan, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etti

Pakistan, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etti

2
Fırça sapı ile başladığı halterde hedefi Olimpiyatlar

Fırça sapı ile başladığı halterde hedefi Olimpiyatlar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir