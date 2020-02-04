Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyatlar sürüyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırındaki birliklere gönderilen tank ve malzeme yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan oluşan askeri araç sevkiyatları hız kazandı.
10 ARAÇLIK KONVOY
Son olarak yaklaşık 10 araçlık konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye sınır hattı istikametine doğru devam etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.