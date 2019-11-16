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Suriye sınırındaki vatandaş, Mehmetçiğe meyve ikram etti

Akçakale’de yaşayan vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe 10 ton meyve ikramında bulundu.

İHA | 16.11.2019 - 18:56..
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Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere, bölge halkının yardımları devam ediyor.

10 TON MEYVE İKRAMINDA BULUNDULAR

Akçakale’de yaşayan vatandaşlar, imece usulü bir araya gelerek, Barış Pınarı Hareketı’nda görev yapan askerlere 10 ton meyve ikramında bulundu. Verilen meyveler arasında elma, portakal, mandalina ve üzüm yer alırken, meyveler Suriye’nin Telabyad kentine götürülmek üzere askeri yetkililere teslim edildi. Operasyonda görev yapan askerler ve komutanlar da Akçakaleli vatandaşların meyve ikramından dolayı teşekkür etti.

Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe meyve ikramı -1

Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe meyve ikramı -2

Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe meyve ikramı -3

Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe meyve ikramı -4

Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe meyve ikramı -5

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