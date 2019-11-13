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Suriye tarafından ateş açılınca panikleyip terastan atladı

Şanlıufra'da bir iş yeri sahibi, Suriye tarafından ateş açılınca korkuyla iş yerinin terasından atlayıp ayağını kırdı.

DHA | 13.11.2019 - 16:35..
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin Suriye sınırındaki Mürşitpınar Mahallesi'nde, sınırın karşı tarafındaki PKK/YPG'li teröristler paniğe neden oluyor.

Suriye'nin kuzeyine yerleşmeye çalışan teröristlerin, bölgede yaşayan halkın sosyal hayatını ne kadar etkilediğini gösteren bir olay yaşandı.

SİLAH SESİ DUYUNCA TERASTAN ATLADI

İş yerinin terasına malzeme indiren Yusuf Çankayai, PKK/YPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kasabasından silah sesi geldiğini duydu.

Paniğe kapılarak yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine atladı. Yaralı Çankaya'yı gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2014'TE HAVAN MERMİSİYLE EVİ VE İŞ YERİ ZARAR GÖRMÜŞ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Çankaya’yı Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yusuf Çankaya’nın bacağının kılıldığı bildirildi.

2014 yılında da aynı bölgeden havan mermisinin atılması sonucu Çankaya'nın evi ve iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Suriye’den ateş açıldı, terastan atlayınca ayağı kırıldı -1


Suriye’den ateş açıldı, terastan atlayınca ayağı kırıldı -2

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