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Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu saldırısı

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sivillere yönelik havan mermili saldırı yapıldı.

İHA | 15.10.2019 - 12:35..
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı, devam ediyor.

SİVİLLERİN BÖLGESİNE HAVAN TOPU ATILDI

Mardin Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu saldırısı VİDEO

EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Olayın duyulması üzerine bölgeye, çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu saldırısı

Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu saldırısı

Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu saldırısı

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