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Suriye ve Venezuela'da Amerikan malı silah kullanılıyor

Bir yanda 8 yıldır iç savaşın sürdüğü ve terör örgütlerinin cirit attığı Suriye, diğer yandan darbeler ve ekonomik krizlerle uğraşan Venezuela. Ortak nokta: ABD menşeili silahların ellerde olması.

AA Özel Haber | 02.05.2019 - 09:42..
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Suriye ve Venezuela'da Amerikan malı silah kullanılıyor

"Dünyada ülkelerin kaderlerini tayin eden savaşlar insanlık var oldukça devam edecek." Bu önerme tek başına altı boş bir iddiadan öteye geçemez.

Yapılan araştırmalarla ortaya konulan rakamlar, savaşların olduğu bölgelerde çekilen fotoğraflar ve kullanılan silahlar göz önüne alındığında ise dünyadaki egemen güçlerin kendi çıkarları adına yaptıkları silah ticareti gerçeği göz önüne seriliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAH İHRACATÇISI ABD

Bu araştırmalara bir örnek; Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü'nün "Uluslararası Silah Transferlerindeki Eğilimler 2018" raporu.

Bu rapora göre Amerika Birleşik Devletleri 2018'de dünyadaki toplam silah ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirdi.

Suriye ve Venezuela'da Amerikan malı silah kullanılıyor
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YPG'Lİ TERÖRİST DE VENEZUELA'DAKİ DARBECİ DE ABD MALI KULLANIYOR

Bir yanda Suriye'nin kuzeyi, diğer yanda Venezuela'nın başkenti Caracas iki yer arası uzaklık kuç uçuşu ortalama 10 bin 510 km. Bu iki yeri bir araya getiren ise;  YPG'li teröristin kullandığı M-16 silahı ile Venezuela Caracas'ta Maduro'ya karşı ABD destekli darbe girişimi yapan askerin kullandığı AR-57 silahının Amerikan malı olması.

Suriye ve Venezuela'da Amerikan malı silah kullanılıyorSuriye'de M-16 silahı kullanan YPG'li

Suriye ve Venezuela'da Amerikan malı silah kullanılıyor
Venezuela'da AR-57 silahı kullanan darbeci

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