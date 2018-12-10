Suriye zindanlarındaki kadın ve çocuklar için çağrı

İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK), Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER), Yeryüzü Çocukları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği (YAİDER) ve Hukukçular Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği basın açıklamasına, ünlü oyuncu Gamze Özçelik ve çok sayıda katılımcı da destek verdi.

HAPİSHANELERDE TUTULAN KADIN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Yapılan basın toplantısında, Mart 2011’den 2017 sonuna kadar tespit edilebilen tutuklu kadın sayısının 13 bin 581 olduğu, Suriye rejim güçleri tarafından halen hapishanelerde tutulan kadın sayısının ise 6 bin 736 olduğu açıklandı. Hapishanelerde tutulan kadınların ve çocukların; yıllardır şiddet gördüğü, cinsel saldırıya ve tecavüze uğradığı, işkenceyle öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

Toplantıda, uluslararası anlaşmalara göre kadınların ve çocukların savaşlarda asla pazarlık konusu yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca Suriye ve Bosna- Hersek’te savaş zamanı hapishanelere atılan ve kötü muamelelere uğrayan kadınlar da yaşadıkları acıları ve verdikleri mücadeleyi dile getirdiler.

"HEP BİRLİKTE DURDURMALIYIZ"

Basın toplantısında İHH İnsani Yardım Vakfı adına konuşan Genel Başkan Bülent Yıldırım, “Savaşlarda kadın ve çocuklar asla pazarlık konusu yapılmamalıdır. Bu kadınların dramlarına dikkat çekmek için daha önce dünyanın her yanından 10 bin kadın bir araya geldi ve bir vicdan konvoyu hareketi gerçekleştirdi. Bu konu Astana’da gündeme geldi. Herkese büyük görev düşüyor. İslam dünyasında çatışma kurgulanıyor. Bu durumu halklara ve devletlere iyi anlatmalıyız. Bu acıları ve çatışmaları vicdan sahibi insanlar olarak hep beraber durdurmalıyız. Bu konu Astana ve Cenevre’de bir numaralı konu olmalıdır. Vicdan sahibi tüm herkese sesleniyoruz. Bu kadınların ve çocukların durumunu gündeme getirmek için herkes çalışmalı ve gayret göstermelidir. Önümüzdeki ocak ayında bu konuyu dünya gündemine taşımak için büyük çaba göstereceğiz. Bu konuyu kim çözerse çözsün, herkese büyük görev düşüyor. Buradan Suriye rejimine de bir çağrı yapıyoruz. Suriye’deki tüm hapishanelere gözlemci olarak gitmek istiyoruz. Hapishaneler uluslararası kurumların gözlemine ve denetimine açık hale getirilsin. Aynı durum Doğu Türkistan’da yaşayanlar için de geçerli. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Hitler’in Yahudilere yaptığını şu an kimsenin kimseye yapmaya hakkı yok. Bu konuda Müslüman ülkeler Çin’in bu durumuna hep beraber karşı koymalıdır. Buradaki kamplar gündeme getirilmelidir. Suriye hapishanelerindeki kadınların ve çocukların çektiği acılar bütün Müslümanların ayıbıdır. Bu ayıbı ortadan kaldırmak için herkese büyük görev düşüyor.” diye konuştu.

Toplantıda konuşan İHAK Genel Başkanı Av. Cihad Gökdemir ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini ve Suriyeli kadın ve çocukların sesini herkese duyurmak istediklerini belirtti. Toplantıda, STK’lar adına basın açıklamasını Gökdemir okudu ve Suriye’de yaşanan acılara dikkat çekti.

"SURİYE'DE HER ŞEY YOK EDİLDİ"

MAZLUMDER adına açıklama yapan Genel Başkan Ramazan Beyhan, “İlan edilen Dünya İnsan Hakları Günü, 70 yıldır gündemden düşmedi. Birleşmiş Milletler'de kabul edilen bu gün, ne yazık ki sadece Batılı insanlar içindir ve onların çıkarlarını koruyor. Suriye’de yaşanan kötü durum son bulmadı. İşkence devam ediyor ve ölümler sürüyor. Bu konu uluslararası alanda çok gündeme gelemiyor. Bu konuda çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Suriye’de insanlık, kültür ve sanat dahil olmak üzere her şey yok edildi. Herkes bu sorunun çözümü için çaba göstermelidir.” dedi.

Programda ayrıca Bosnalı ve Suriyeli kadınlar, savaş döneminde esir oldukları dönemde yaşadıkları acıları basın mensuplarıyla paylaştı. Hapishane sürecinde kadınların yaşadıkları işkence, acı ve tecavüz olaylarını anlatırken yaşadıkları acı yüzlerinden okundu. Programa ünlü oyuncu Gamze Özçelik de destek verdi. Özçelik, katılımcı herkese teşekkür ederek; dünyanın her yerinde Filistin’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da bu acıların her gün yaşandığına dikkat çekerek, herkese bu konunun çözümü için çaba gösterme çağrısında bulundu.