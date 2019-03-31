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Suriye'de 1 askerimiz şehit oldu

Azez yakınlarındaki terör saldırısında 1 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de yaralandı.

DHA | 31.03.2019 - 12:41..
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Olay, saat 10.00 sıralarında TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi.

HAVAN SALDIRISI DÜZELEDİLER

Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi.

YARALI ASKER KİLİS'E GETİRİLDİ

Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suriye'de 1 askerimiz şehit oldu

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