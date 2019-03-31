1 'Taksit sayısının artması fiyatları ucuzlatmaz' TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicinin taksit sayısı artarsa fiyat ucuzlar algısına kapılmaması gerektiği doğrultusunda dikkat çekti.

2 Kolları olmayan engelli ağzıyla oy attı Antalya'da iki kolu da olmayan engelli Bülent Bodur, ağzıyla oy kullandı.

3 10 haneli köyde 3 muhtar adayı yarıştı Yerel seçimler sadece başkanları değil, muhtarları da yakından ilgilendiriyor. Bursa’nın Keles ilçesi 3 muhtar adayının yarışını izledi. Dördünce aday ise deli raporundan elendi.

4 107 yaşındaki şehit annesi sandık başına gitti Osmaniye'de, şehit annesi 107 yaşındaki Döndü Kundakçı, 80 yaşındaki oğlu Mehmet Kundakçı ile birlikte oyunu kullandı.

5 Suriye'de 1 askerimiz şehit oldu Azez yakınlarındaki terör saldırısında 1 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de yaralandı.

6 Atatürk Havalimanı seçim günü doldu taştı Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı.