taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Suriye'de 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenledi.

AA | 03.08.2019 - 15:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

s

Jandarma İstihbarat Birimleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bomba imalathanesinde yapılan aramada ise cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık bir ton patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca düzenlenen operasyonla patlayıcı yapımında kullanılan 833 elektrikli fünye, 300 batarya ile 480 EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

DETAYLAR GELİYOR...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

114
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

65
Messi'ye 3 ay men cezası

Messi'ye 3 ay men cezası

28
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

11
Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

87
Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

96
Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir