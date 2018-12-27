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Suriye'de 25 bin sivil çadırsız kaldı

Suriye'de sığınmacı kamplarını vuran selde onbinlerce sivil çadırsız kaldı; selden zarar gören 25 bin kişi ise göç etti.

AA | 27.12.2018 - 17:01..
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"Suriye Müdahale Koordinatörleri" isimli yerel sivil toplum kuruluşu (STK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye' de devam eden yağışlar yüzünden onbinlerce sığınmacı madur oldu.

HAYATLARI ÇİLEYE DÖNDÜ

Sel yüzünden hayatları çileye dönen aileler, uzanacak yardım elini bekliyor. Su baskınlarında can kaybı yaşanmazken çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Sel sonrası Atme, Kah, Kerame, Hüda ve Ömer kampları ile Lazkiye kırsalındaki Hırbatül Cevz bölgesindeki kamplardan yardım çağrıları yapıldı.

Suriye'de 25 bin sivil çadırsız kaldı ViDEO

Suriye'de 25 bin sivil çadırsız kaldı

İHH YARDIM İÇİN BÖLGEDE

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki STK'ler ile selden etkilenen aileler için İdlib merkezine yakın bölgede geçici barınma merkezi kurulacağını duyurmuştu. Yerel STK'lerin mağdurlara sıcak yemek dağıtmaya başladığı öğrenildi.

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