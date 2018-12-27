Suriye'de 25 bin sivil çadırsız kaldı

Batılılaşma hareketlerinin başladığı Lale Devri’nin en güzel eserlerini bırakan Osmanlı minyatür sanatının büyük temsilcisi Levni’nin eserleri, çağın çok ötesinde bir sanatı ortaya koyuyor.

Suriye'de sığınmacı kamplarını vuran selde onbinlerce sivil çadırsız kaldı; selden zarar gören 25 bin kişi ise göç etti.

Tranmere ile Morecambe takımları arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Kramponlarını unutan yardımcı hakem, karşılaşmaya kundura ayakkabıyla çıktı.

Suudi Arabistan'da kabinenin yapılandırılması kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı bakanlar görevden alındı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan sel nedeniyle ev, iş yerleri ve ahırları su bastı, duvarlar yıkıldı, hayvanlar telef oldu.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.