Suriye'de 25 bin sivil çadırsız kaldı

"Suriye Müdahale Koordinatörleri" isimli yerel sivil toplum kuruluşu (STK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye' de devam eden yağışlar yüzünden onbinlerce sığınmacı madur oldu.
HAYATLARI ÇİLEYE DÖNDÜ
Sel yüzünden hayatları çileye dönen aileler, uzanacak yardım elini bekliyor. Su baskınlarında can kaybı yaşanmazken çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
Sel sonrası Atme, Kah, Kerame, Hüda ve Ömer kampları ile Lazkiye kırsalındaki Hırbatül Cevz bölgesindeki kamplardan yardım çağrıları yapıldı.
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İHH YARDIM İÇİN BÖLGEDE
İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki STK'ler ile selden etkilenen aileler için İdlib merkezine yakın bölgede geçici barınma merkezi kurulacağını duyurmuştu. Yerel STK'lerin mağdurlara sıcak yemek dağıtmaya başladığı öğrenildi.