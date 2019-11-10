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Suriye'de 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristler tarafından Suriye'de yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın ve patlayıcının imha edildiğini belirtildi.

İHA | 10.11.2019 - 12:06..
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristler tarafından Suriye'de yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ PKK'LI TERÖRİSTLER"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı (EYP) TSK tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Suriye'de 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi

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