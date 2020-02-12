Suriye'de Amerika ile Rusya karşı karşıya

Amerika ve Rusya, Suriye'de çıkan iç savaşı yıllardır kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor. İki ülkenin askerleri son dönemde sık sık karşı karşıya gelmeye başladı.
TANSİYON YÜKSEK
Petrol bölgelerinde tam hakimet kurma isteği zaman zaman gerilimin artmasına neden oluyor.
AMERİKAN UÇAKLARI REJİMİ VURDU
Son olarak Amerikan askerlerinin 1 rejim askerini öldürmesi bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.
Rejim ile Amerikan askerlerinde yaşanan gerilimin ardından ABD savaş uçakları, Haseke'de rejime ait askeri noktaları vurdu.