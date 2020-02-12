Suriye'de Amerika ile Rusya karşı karşıya

1 Park yeri tartışmasında korku dolu anlar İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

2 Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı Nikola Motors, 'Badger' adını verdiği yeni elektrikli kamyonet modelini resmi olarak duyurdu. Kamyonetin özelliklerini sizler için derledik.

3 Karamollaoğlu, Esad'a operasyona karşı çıktı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin gaza gelip Suriye'de rejimi vurmaması gerektiğini söyledi.

4 MHK'dan hakem atamalarında 4 sürpriz Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre Serkan Tokat, Ümit Öztürk, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu hafta oynanacak maçlarda görev alamadı.

5 Edebiyat ve sinemanın penceresinden: Varlığında Yokluğunda Kadın Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan’ın becerikli kaleminden aktardığı bir toplumsal cinsiyet eleştirisi olan Varlığında Yokluğunda Kadın, pek çok soruya yanıt bulurken yeni sorular sorduruyor…

6 Bakan Turhan uçak kazasına ilişkin konuştu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, uçağı kullanan pilotun inisiyatif kullandığını belirtti.