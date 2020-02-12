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Suriye'de Amerika ile Rusya karşı karşıya

Sahada çekilen fotoğrafta, Amerikan askerleriyle Rus askerlerinin karşı karşıya geldiği, rejimin de arada kaldığı görülüyor.

AA & Ensonhaber | 12.02.2020 - 14:56..
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Suriye'de Amerika ile Rusya karşı karşıya

Amerika ve Rusya, Suriye'de çıkan iç savaşı yıllardır kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor. İki ülkenin askerleri son dönemde sık sık karşı karşıya gelmeye başladı.

TANSİYON YÜKSEK

Petrol bölgelerinde tam hakimet kurma isteği zaman zaman gerilimin artmasına neden oluyor.

AMERİKAN UÇAKLARI REJİMİ VURDU

Son olarak Amerikan askerlerinin 1 rejim askerini öldürmesi bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Rejim ile Amerikan askerlerinde yaşanan gerilimin ardından ABD savaş uçakları, Haseke'de rejime ait askeri noktaları vurdu.

Suriye'de Amerika ile Rusya karşı karşıya

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