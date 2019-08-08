taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4651
Euro
6.1353
Altın
1493.13
Borsa
98628.45
Gram Altın
262.379

Suriye'de bombalı saldırı: 2 ölü

Afrin ilçesinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Olay yerine gelen ekipler, 2 kişinin öldüğünü belirledi.

AA | 08.08.2019 - 16:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

few

Suriye'nin kuzeyinde saldırılar devam ediyor.

Afrin ilçesinde Demirci Kava Bulvarı'nda, bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

9 KİŞİ YARALANDI

Sanayi bölgesi girişinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevrede çok sayıda dükkan zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Sabah saatlerinde Afrin’de bombalı araç ele geçirilmiş, Azez ilçe merkezine bağlı Niyara köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş ve saldırıda bir kişi ağır yaralanmıştı. Güvenlik güçleri, bu saldırıların arkasında da YPG/PKK olduğunu değerlendiriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Röportaj ve şiirlerinden alıntılarla Edip Cansever

Röportaj ve şiirlerinden alıntılarla Edip Cansever

0
Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

77
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

73
Burcu Esmersoy boşanıyor

Burcu Esmersoy boşanıyor

114
Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

47
Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

498
Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir